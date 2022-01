Unternehmen aus Meerbusch : Meerbuscher Baufirma feiert 20-jähriges Bestehen

Ibrahim Ahrazoglu und Sohn Sinan vom Bauunternehmen b.on Foto: RP/Sinan Ahrazo?lu

Meerbusch Ibrahim Ahrazoglu berät und unterstützt Bauherren in der Region. Sein Sohn ist bereit, in das seit 20 Jahren bestehende Unternehmen b.on einzusteigen.

Es soll ein Statement sein, dass die Bau-Spezialisten der b.on Baupartner GmbH ein denkmalgeschütztes Haus an der Rheinstraße in Meerbusch-Lank als Firmensitz gewählt haben. „Es dokumentiert unsere prinzipielle Wertschätzung für Gebäude mit einem besonderen Charakter und verhindert, dass wir stilistisch festgelegt werden“, erklärt Senior-Chef Ibrahim Ahrazoglu, dessen Firma ihr 20-jähriges Bestehen feiert. 20 Jahre begründen für ein Unternehmen noch keine lange Tradition, gleichwohl sind sie schon ein Indiz, dass das Konzept sich am Markt behauptet hat. Dies gilt umso mehr, da es sich bei dem Markt um den Bau von Häusern handelt.

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte auf der Schadowstraße in Düsseldorf, wo der Architekt Ibrahim Ahrazoglu nach dem Studium seine Firma gründete. Doch die Situation im Rahmen des Schadowstraßen-Umbaus wurde für das Unternehmen schließlich untragbar, sodass 2007 der Umzug nach Meerbusch erfolgte. „Wir haben das denkmalgeschützte Gebäude gekauft, es innerhalb von ein paar Monaten saniert und sind schließlich 2008 eingezogen“, so Ahrazoglu, unter dessen Firmendach eine ganze Reihe von Dienstleistungen rund um den Hausbau vereint sind. b.on Baupartner sind primär Baubetreuer und realisieren Einfamilien- und Mehrfamilien-Häuser, für das der Bauherr idealerweise über ein geeignetes Grundstück verfügt. Die Firma unterstützt und berät den Bauherren über die Möglichkeiten sein Grundstück zu bebauen und erarbeiten die Planungsentwürfe. „Wenn man gut zuhören kann, lernt man schnell, was der Kunde will, das Maß aller Dinge ist der Mensch und Zuhören ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Architekten“, ist sich Ahrazoglu sicher. „Wir haben wir im letzten Jahr auch die Bauträgerschaft angefangen, weil die Grundstücke am Markt fehlten“, erklärt der Firmen-Inhaber.

Wenn Grundstücke akquiriert werden, so geschieht das mit Eigenkapital. „Wir haben noch nicht und wollen auch nicht mit Fremdgeldern arbeiten“, erklärt Ahrazoglu sein Finanz-Credo.

Dabei kann die b.on nach eigenen Angaben Garantien geben, die sonst nur bei einem Fertighaus-Hersteller üblich sind. „Unser Kunde erhält sein Haus in einem garantierten Zeitrahmen und zu einem festen Preis, das haben wir zu unserem Konzept gemacht“, sagt Ibrahim Ahrazoglu. Er will im Verhältnis zu seinen Kunden immer mit offenen Karten spielen und Nachverhandlungen ausschließen.