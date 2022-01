Bauprojekt in Meerbusch : Das neue Foyer des Forum Wasserturm ist fertig

Lank-Latum Über fast vier Jahre hat sich das Bauprojekt hingezogen. Die Stadt investierte knapp 700.000 Euro in den Anbau. Mit dem Neubau hat auch die Zeit der provisorischen Vorzelte für wartende Besucher des Forums ein Ende.

(ena) Mit mehr Licht, Glas, Offenheit und einem Hauch von Glamour geht das Forum Wasserturm in die Spielzeit 2022. Möglich wird der geöffnete Blick ins Haus durch das neu angebaute Foyer, das den Bistro- und den Theaterbereich des Forums nun verbindet. Zugleich bietet sich das neue Foyer als Kunstausstellungsfläche an.

Mit dem Neubau hat auch die Zeit der provisorischen Vorzelte für wartende Besucher des Forums ein Ende. Knapp 700.000 Euro investierte die Stadt in das Objekt. „Wir haben hier ein 100 Quadratmeter großes, hochwertiges Entree geschaffen“, so Architekt Dieter Schmoll. „Es ist klein, aber sowohl stilistisch als auch funktional ein einladendes Schmuckstück mit Überraschungen.“ RKW-Projektleiter Christian Hein sagte: „Es lohnt sich, hier auf die Details zu schauen.“ Der schmale Verbindungsbau öffnet sich mit einer doppelflügeligen Eingangstür aus eloxiertem Aluminium zum Innenhof – über der Tür leuchtet in Blau der Schriftzug „Forum Wasserturm“. Zum Innenhof hin ist der Anbau bodentief verglast. „So verschwimmen Innen und Außen zu einem Ganzen“, so Hein. Der alte Eingang des Forums bleibt nur noch als Notausgang bestehen. Innen soll das neue Foyer sowohl gestalterisch als auch funktional überraschen: Eine helle Sichtbetonrückwand, polierter Estrich und eine reflektierende Decke aus gelochten Edelstahlblechen mit eingelassenen LED-Lichtlinien sollen für spannende Kontraste und Reflexionen sorgen – ein Eindruck, der vor allem bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenbeleuchtung wirkt.