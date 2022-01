Sachbeschädigung in Mönchengladbach : Autos mit blauer Farbe beschmiert

Sachbeschädigung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 21-Jähriger wollte gerade in Ohler ein Auto mit blauer Farbe besprühen. Doch er wurde von einem Zeugen beobachtet und schließlich von der Polizei gefasst.

Die Polizei hat in der Silvesternacht einen 21-Jährigen geschnappt, der Autos und Gebäude mit Farbe beschmiert haben soll.

Ein Zeuge rief in der Nacht zum 1. Januar gegen 1.50 Uhr die Polizei: Er hatte beobachtet, wie der Mann ein Auto an der Wilhelm-Wachtendonk-Straße in Ohler mit Farbe besprühen wollte. Dabei entdeckt, flüchtete der 21-Jährige mit einem Rad, der Zeuge folgte zu Fuß.