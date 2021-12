Gesundheit in Meerbusch : Corona-Testzentren sind Weihnachten geöffnet

Die Brüder Florian und Lukas Band betreiben das Testzentrum auf dem Schützenplatz in Lank. Foto: Christoph Baumeister

Meerbusch Die Bürger können sich Heiligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen in Büderich und in Lank testen lassen. Die Organisatoren rechnen mit großem Andrang.

Die Meerbuscher Testzentren am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich, auf dem Schützenplatz in Lank und auf dem Areal Böhler haben über die Weihnachtsfeiertage geöffnet und stehen für kostenfreie Bürgertests bereit.

„Wir rechnen mit einem enorm hohen Andrang an den Festtagen“, sagt Martin von der Hocht, Geschäftsführer des Zentrums im Herzen von Büderich. Kollegen, die bereits im vergangenen Jahr zu Weihnachten Testmöglichkeiten angeboten hätten, haben ihm von dem Ansturm der Interessierten berichtet. Das Testzelt am Rathaus ist Heilig Abend von sieben bis 14 Uhr und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von neun bis 16 Uhr geöffnet. Vorherige Terminbuchungen sind nötig. „Ich rate den Meerbuschern, dass sie nicht alle um neun Uhr kommen. Ich glaube, in der Mittagszeit ist der Ansturm nicht ganz so groß wie in der Früh oder abends“, vermutet von der Hocht. Personell sei er gut aufgestellt: „Bei doppeltem Lohn haben wir gefragt, wer arbeiten möchte und sehr viele Interessenten gefunden, die sich um die Testwilligen kümmern werden.“

Auf dem Schützenplatz stehen Florian Band, Geschäftsführer von Passion for Health, und seine Mitarbeiter an den Festtagen auch parat: am 24. Dezember von acht bis 16 Uhr, am 25. und 26. Dezember von neun bis 16 Uhr. „Bei uns muss man keinen Termin vereinbaren, aber das Erstellen eines QR-Codes im Internet vorab ist wichtig“, erklärt Florian Band, der mit seinem Bruder Lukas die Geschäfte führt. Auf dem Schützenplatz ist ein bequemes Drive- und Walk-In-Zentrum eingerichtet worden, das nun auch mit einer zweiten Teststrecke bedient wird. „So können wir Staus umgehen und mehr Menschen gleichzeitig bedienen“, sagt Band. In jeder Schicht werden sechs Personen aktiv sein, zwei Tester und zwei im Labor, sodass ein reibungsloser Ablauf möglich sein soll. „Unsere Mitarbeiter haben sich alle freiwillig gemeldet, an den Festtagen zu arbeiten, und das werden wir natürlich mit einer Überraschung belohnen“, sagt Band. Die Lanker bittet er darum, nicht alle morgens zu kommen und das Fahrrad zu nutzen oder zu Fuß zu kommen.