Meerbusch schwitzt weiter

Die große Hitze in Meerbusch

Sabine Diop muss in diesen Tagen die Grünanlage des Friedhofs in Osterath wesentlich häufiger bewässern als sonst. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Alle reden übers Wetter: Wir haben auf dem Friedhof, in einer Bäckerei und im Modegeschäft nachgefragt, wie die Menschen mit den Temperaturen umgehen und welche Tipps sie haben.

Seit Wochen gibt der Super-Sommer alles. Wer kann, flüchtet sich ins Schwimmbad – oder wenigstens in den Schatten. Doch für einige ist das nicht so einfach, zum Beispiel für die, deren Arbeitsplatz nicht im klimatisierten Büro liegt – sondern draußen, in der prallen Sonne. Zum Beispiel auf dem Friedhof von Osterath.