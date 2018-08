Meerbusch: Bauarbeiter ziehen von Hohegrabenweg ab

Nach zwei Jahren fast ununterbrochenen Arbeiten auf der Straße in Büderich ziehen jetzt die Bauarbeiter ab. Bis gestern wurde die Asphaltdecke erneuert. Die Stadt investiert dort 43.000 Euro.

Bauarbeiter, Baggerfahrer oder Kanalbauer und die Anlieger des Hohegrabenwegs müssten sich eigentlich ziemlich gut kennen. Denn insgesamt wird an dem Straßenstück in Büderich seit zwei Jahren gebaut. Vor allem die Arbeiten der Stadtwerke an den unterirdischen Rohren haben sich hingezogen – so sehr, dass sich die Anwohner immer mal wieder beschwert haben. Aber jetzt scheinen alle Arbeiten fertig zu sein. Denn zum Abschluss wurde die Fahrbahndecke auf dem Stück zwischen „Auf den Steinen“ und „Kanzlei“ erneuert und wird in dieser Woche asphaltiert. Diese Arbeiten übernimmt immer die Stadt Meerbusch. „Wir haben natürlich extra abgewartet, bis die Stadtwerke fertig waren“, so Matthias Unzeitig und Lutz Pöschel vom Fachbereich Straßen und Kanäle.