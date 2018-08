Kulinarische Führung durch Meerbuscher Delikatessenhandel

Ralf Bos lud zum Rundgang in seine Büdericher Firma.

Darum hat Beate Heller auch am Tour-Wettbewerb teilgenommen, indem sie die von ihr besuchten Restaurants bewertet hat, und gewonnen: eine Firmenführung mit umfangreichem Tasting bei Bos Food.

Denn der Meerbuscher Delikatessenhändler Ralf Bos ist neuer Schirmherr der Tour geworden und hatte einen von vielen Preisen angeboten: einen Rundgang durch sein Unternehmen. Das gibt es schon seit 1989, seit 17 Jahren in Büderich an der Grünstraße. Dort haben Bos und sein Team mit rund 200 Mitarbeitern mittlerweile sieben Standorte für Produktion, Lager, Kommission und Call-Center. In alle durften die Tour-Gewinner Dienstag Nachmittag einen Blick werfen.