Meerbusch wird zum Tennis-Mekka

„So gut waren wir noch nie besetzt“, sagt Veranstalter und Turnierdirektor Marc Raffel. Samstag in acht Tagen startet zum sechsten Mal das ATP-Tennisturnier am Eisenbrand.

„Meerbusch kann Tennis“, sagt Marc Raffel und es klingt fast gebetsmühlenartig. Aber: Er meint es genau so, ist stolz auf „sein“ Turnier, das sich mittlerweile einen Namen nicht nur in der Tennis-Szene gemacht hat. Auch in der Region sind die neun Tage Spitzentennis eine Marke geworden. Sagt auch Kreisdirektor Dirk Brügge, der dieses Turnier im Verbund mit anderen Leistungssport-Veranstaltungen sieht. „Der kreis Neuss hat ja schließlich ein Faible für Sport – für Breitensport ebenso wie für Leistungssport.“ Die Bewerbung für Olympia 2032 gehört dazu und Raffel schlägt auch da den Bogen und sieht sein Turnier „olympiareif“, zumindest vom Image her. Das soll sich auch in diesem Jahr wieder bewahrheiten, wenn 32 Tennisspieler um die 95 ATP-Punkte kämpfen. Und natürlich um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Dollar. Das Vergleichsturnier in Braunschweig sei zwar mit 130.000 Dollar besetzt, aber Meerbusch sei gleichranging von der Besetzung. Auch, weil der Sieger von Braunschweig in Büderich aufschlägt: Yannick Hanfmann hat für den Eisenbrand gemeldet. Raffel hat aber noch mehr prominente Namen zu verkünden.