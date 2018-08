Lank-Latumer verabschieden sich von Besuch aus Loose Creek

Familie Boessen aus Loose Creek sah das Land ihres Vorfahren. In zwei Jahren wollen sich alle wiedertreffen.

Im Vorfeld hatte sich Heimatforscher Robert Rameil auf die Suche nach dem alten Bössenhof gemacht und war im Katasteramt auf das Grundstück Langster Str. 31 in Kierst gestoßen. „Wir haben uns sehr gefreut, dass uns der heutige Besitzer des in den 1960er Jahren neu gebauten Hauses erlaubte, das Grundstück zu betreten und genau auf dem Boden zu verweilen, wo die Auswanderergeschichte der Familie Bössen begann“, sagte der Lanker Vertreter der Familie.

Er beherbergte zusammen mit Martin Knepper die vier weiblichen Familienmitglieder, die zum ersten Mal in Meerbusch waren. Bruder Mike wohnte bei Christa und Franz-Josef Radmacher. Linda Boessen erinnerte sich noch daran, dass ihre Eltern, streng-katholische Farmer am Osage River, in den 1930er /40er Jahren miteinander Deutsch, also Länkter Platt sprachen. Sie selbst kann das aber nicht mehr verstehen.