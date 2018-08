Strümper Schützen freuen sich aufs Fest

Eine Ausstellung in der Volksbank Strümp bereitet auf das Schützenfest vor.

Noch hängen die von Benjamin Arts gezimmerten Holzvögel in der Geschäftsstelle Strümp der Volksbank Meerbusch. Erst am Wochenende, 25. / 26. August, wird ihnen beim traditionellen Vogelschießen des Heimat- und Schützenvereins Strümp 1865 der Garaus gemacht. Allerdings werden noch Anwärter, besonders auf den Königsthron gesucht. „Diesmal könnte es auch zum ersten Mal eine Schützenkönigin geben, denn seit zwei Jahren können Frauen offiziell bei uns aktives Mitglied sein“, erklärte Schützenpräsident Stefan Deussen beim Fototermin mit den Vögeln.

Was ein Schützenkönig mitbringen müsse? Ohne Zögern entgegnete der noch amtierende Schützenkönig Karl-Wilhelm Steinfort: „Man muss Spaß am Schützenwesen haben und diese Freude auch an andere rüber bringen.“ Auch Neubürger seien herzlich eingeladen, bei dem großen Heimatfest neue Bekanntschaften zu knüpfen. Der Verein hat derzeit etwa 280 Mitglieder, die in 14 Kompanien organisiert sind.