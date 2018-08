Geruchsbelästigung in Meerbusch

Ist es Gülle, was da so von den Feldern stinkt? Viele regen sich auf, die Landwirtschaftskammer konnte noch nichts feststellen und bittet um Hinweise.

(ak) Es stinkt in Strümp, aber auch in Lank-Latum: Viele Meerbuscher regen sich über die Geruchsbelästigung auf, von der vermutet wird, dass es Gülle ist, die auf den Feldern aufgetragen wird. Eine Leserin hat den Geruch vor drei Tagen zum ersten Mal festgestellt. „Da muss einer nachts die Gülle aufgetragen haben. Und das bei diesen Temperaturen“, sagt sie. Andere beschweren sich, dass sie Fenster und Türen gar nicht öffnen können, weil es so stinkt. Was genau diesen Geruch verursacht, wissen die Meerbuscher aber nicht. Einige haben sich bereits an die zuständige Landwirtschaftskammer gewandt. Die hat einen Prüfer rausgeschickt der die betroffenen Felder unter die Lupe genommen hat. Bernhard Rüb, Sprecher der Landwirtschaftskammer: „In einem Fall war es Stallmist, der darf auf den Feldner verteilt werden, muss aber nicht untergearbeitet werden.“