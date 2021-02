Polizeieinsatz in Meerbusch : Armbrust und Gaspistole bei Reichsbürger in Nierst sichergestellt

Am Freitagmorgen gab es in Nierst einen Einsatz mit Spezialkräften der Polizei.

Nierst Am Freitagmorgen durchsuchte der Staatsschutz die Wohnung eines 32-Jährigen in Nierst. Die Einsatzkräfte stellten bei dem Reichsbürger eine Gaspistole, eine Armbrust und NS-Devotionalien sicher.

(RP) Großeinsatz am Freitagmorgen in Nierst: Unter der Federführung der Düsseldorfer Polizei rückte in den Morgenstunden am 12. Februar der Staatsschutz bei einem 32-jährigen Deutschen an und durchsuchte dessen Wohnung. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine Gaspistole, eine Armbrust und Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.