Mutmaßlicher Reichsbürger : Polizist durch Schuss bei SEK-Einsatz in Boxberg verletzt

Boxberg Ein Polizeieinsatz in Baden-Württemberg ist wegen illegalen Waffenbesitzes eskaliert. Es fielen Schüsse. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Gehört der mutmaßliche Schütze der sogenannten Reichsbürger-Szene an?

Bei einem dramatischen Polizeieinsatz in Boxberg zwischen Heilbronn und Würzburg hat ein mutmaßlicher Reichsbürger auf SEK-Beamte geschossen. Ein Polizist wurde verletzt - nicht lebensgefährlich, wie ein Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Er wurde wohl am Bein getroffen. Spezialkräfte wollten das Gebäude in Baden-Württemberg am frühen Morgen unter die Lupe nehmen. Dabei seien mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Durchsuchung fand wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes statt.