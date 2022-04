Obst-Torte im Hamburger Tierpark : Rekord-Orang-Utan Bella feiert 61. Geburtstag

Orang-Utan-Dame Bella sitzt an ihrem 61. Geburtstag in ihrem Gehege im Tierpark Hagenbeck. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Hamburg Sie als die wohl älteste noch lebende Orang-Utan-Dame der Welt: Bella feierte am Dienstag ihren 61. Geburtstag im Hamburger Tierpark Hagenbeck – mit einer besonderen Überraschung.

Obst-Torte zum Rekord-Geburtstag: Die wohl älteste noch lebende Sumatra-Orang-Utan-Dame Bella hat am Dienstag in Hamburg ihren 61. Jahrestag gefeiert. Die eigens von der Futtermeisterin liebevoll hergestellte Torte wird die berühmte Seniorin des Tierparks Hagenbeck allerdings erst am Abend in Empfang nehmen. Die Tierpfleger kamen nicht auf die Anlage, weil eines der Tiere sie nicht verlassen wollte, wie Revierleiter Tjark Rüther-Sebbel am Dienstag sagte. „Die Torte besteht aus schön durchgekochtem Reis und darin sind Obststückchen versenkt. Dann mit Quark bestrichen und mit Kiwistückchen verziert. Da hat unsere Futtermeisterin wirklich alles gegeben.“