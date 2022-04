Kameras filmen den Vorfall : Wieder stirbt ein Schwarzer bei brutalem Polizeieinsatz in USA

Grand Rapids/Washington Bei einem Polizeieinsatz in Grand Rapids wurde ein schwarzer Mann erschossen. Ein Polizist kontrollierte ihn wegen einer Unregelmäßigkeit beim Nummernschild, bevor sie in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten.

Einmal mehr sorgt ein tödlicher Polizeieinsatz in den USA für Aufregung, bei dem ein schwarzer Mann gewaltsam ums Leben kam. Die Polizei in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan veröffentlichte am Mittwoch mehrere Videos von dem Einsatz, der sich am 4. April ereignet hatte. Ein weißer Polizist hielt an jenem Tag den 26 Jahre alten Patrick Lyoya in seinem Auto an – wegen einer Unregelmäßigkeit beim Nummernschild. Die beiden gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung, an dessen Ende der Polizist dem Mann von hinten in den Kopf schoss, während dieser am Boden lag.