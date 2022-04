Schweinetaufe : Keiler in Oberfranken heißt offiziell nicht mehr „Putin“

Keiler in Oberfranken heißt offiziell nicht mehr „Putin“

Mehlmeisel In einem oberfränkischen Wildpark trägt ein Wildschwein nicht mehr den Namen „Putin“. Der russischstämmige Keiler wurde nun auf den Namen „Eberhofer“ getauft.

Der Park verkörpere ein „Wohlfühlbild“, sagte der Betreiber des Wildparks Waldhaus Mehlmeisel, Eckard Mickisch, am Dienstag. „Und das wurde durch diesen Namen geschändet.“

Der russischstämmige Keiler war vor Jahren nach dem russischen Präsidenten benannt worden. Nach dem Einmarsch in die Ukraine entschieden sich die Betreiber für eine Umbenennung - laut Mickisch auch aus Respekt vor ukrainischen Geflüchteten, die freien Eintritt hätten.

Der Name „Eberhofer“ hatte in einer Online-Abstimmung die meisten Stimmen geholt und sich unter anderem gegen „Gustl“ durchgesetzt. Zuvor hatten sich eigentlich „Selenskyj“ oder „Klitschko“ als Favoriten herauskristallisiert. Die Namen kamen aber nicht in Frage: Er wolle nicht mehr politisieren, sagte Betreiber Mickisch.