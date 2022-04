Kritik nach Festnahme in Duisburg : 13-Jähriger von Polizisten fixiert und in Handschellen gelegt

Polizeibeamte in Duisburg stehen in der Kritik. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Duisburg Ein 13-Jähriger riss vergangene Woche in Duisburg Wahlplakate von den Laternen, dann floh er vor der Polizei. Die Beamten fixierten ihn, ein Polizist drückte ihm sein Knie gegen den Oberkörper. Türkische Medien erheben nun schwere Vorwürfe.

Die Festnahme eines 13-Jährigen im Stadtteil Walsum sorgt seit vergangener Woche für Kritik und Empörung in Duisburg, insbesondere innerhalb der türkischen Community. Zwei Polizisten haben den Jungen am vergangenen Dienstag in der Nähe des Franz-Lenze-Platz am Boden fixiert und ihm Handschellen angelegt, wie ein Video zeigt, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Zuvor soll er ein Wahlplakat der SPD von einer Laterne gerissen haben und dann vor der Polizei geflohen sein.