Mobilität in der Zukunft : Ortsbegehung zum Verkehrskonzept

Meerbusch Das Mobilitätskonzept soll die langfristige Verkehrsplanung von Meerbusch lenken. Dazu sollen auch die Meinungen, Wünsche und Anforderungen von Bürgern und Anliegern eingeholt werden.

(RP) Welches Verkehrsmittel die Menschen auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit benutzten, hängt auch von der vorhandenen Infrastruktur ab. Dabei haben sich zuletzt die Bedingungen immer mehr geändert: zunehmendes Umweltbewusstsein, Digitalisierung und die alternde Gesellschaft stellen die Mobilitäts- und Verkehrsplanung vor neuen Herausforderungen – auch in Meerbusch. Die Stadtverwaltung entwickelt daher aktuell ein Mobilitätskonzept, das diesen Herausforderungen begegnen soll. Um frühzeitig Meinungen und Anregungen aller Beteiligter einzuholen, finden am 27. April Stadtteilspaziergänge in Strümp und den Rheingemeinden statt.