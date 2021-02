Valentinstag in Meerbusch : Mit Lachs und Tiramisu den Tag der Verliebten genießen

Chefkoch Markus Schillings (l.) und Servicekraft Mohamed Boulhrir von der Alten Weinschenke. Foto: Alte Weinschenke

Meerbusch Am 14. Februar ist Valentinstag. Die Alte Weinschenke in Lank liefert ein Dreigänge-Menü für Paare. Von der Pizzeria Pronto Salvatore gibt es für Verliebte die San Valentino Kreativ-Box inklusive Wein.

Am Sonntag ist Karnevalssonntag, aber das spielt in diesem Pandemie-Jahr keine Rolle. Aber am Sonntag ist auch der 14. Februar: Valentinstag. Das soll für alle Verliebten in Meerbusch ein Festtag werden. Die Gastronomie vor Ort hat sich schon bestens darauf vorbereitet und bietet mit einem Abhol- oder Lieferservice Köstlichkeiten für daheim bei Kerzenschein an. Über Vorbestellungen bis Freitag, 12. Februar, würden sich die Wirte freuen. Wir stellen eine kleine Auswahl vor.

In der Alten Weinschenke an der Hauptstraße in Lank haben sich Mohamed Boulhrir und Chefkoch Markus Schillings köstliche Gedanken um den Tag der Verliebten gemacht: „Wir bieten ein Dreigänge-Menü an. Das kostet 32,50 Pro Person und wird gerne für Zwei im Stadtgebiet ausgeliefert“, sagt Servicekraft Mohamed Boulhrir. Dabei fällt schon die Entscheidung bei der Auswahl des Menüs schwer: Zur Vorspeise stehen Mozzarella mit gegrillten Gambas oder drei herzhafte Pralinen zur Auswahl. Weiter geht es mit Rumpsteak oder Lachssteak. Zum krönenden Abschluss gibt es Creme Caramel mit Herzgebäck.

Etwas kreativer sollten die glücklichen Pärchen bei der Bestellung in der Pizzeria Pronto Salvatore sein. Seit 20 Jahren wird bei Francesco Giambelluca der Valentinstag mit einem festlichen Menü gefeiert. Und das sollte auch in diesem außergewöhnlichen Jahr 2021 so sein. Deshalb kann der Feinschmecker an der Mühlenstraße in Lank die „San Valentino Kreativ Box“ bestellen. Mit wenigen Handgriffen, Erwärmen im Ofen oder Kaltstellen im Kühlschrank, gelingt das Fünf-Gänge-Menü zu Hause.