Kultur in Meerbusch : Eine Vogel-Galerie für das Küsterhaus

Die Vogelhaus-Galerie am Alten Küsterhaus bietet nicht nur Unterschlupf und Fressen für die Vögel, sondern auch ein kleines Kunstwerk. Foto: Isabelle von Rundstedt

Büderich Der Künstler Levente Szücs hat ein Vogelhäuschen entworfen, das Miniatur-Kunstwerke präsentiert. Die Kuratorin der Galerie im Alten Küsterhaus, Isabelle von Rundstedt, möchte dort eine kleine Wechselausstellung starten.

Auch Tiere haben ein Recht auf Kunst. Und wenn sich schon keine Besucher die Kunstwerke in der Galerie im Alten Küsterhaus anschauen dürfen, dann wenigstens die Wildvögel, dachte sich Isabelle von Rundstedt, Kuratorin des beliebten Hauses in Büderich.

Und so hängt seit rund einer Woche, pünktlich zum Wintereinbruch, ein Vogelhaus mit integrierter Kunstausstellung an der Außenwand des Backsteinbaus. „Unser lieber Küster hat es fest im Mauerwerk angebracht“, erzählt von Rundstedt. „Und ich fülle regelmäßig Futter auf.“ Bei den Meisen, Amseln und Co. kommen Knödel, Flocken und Sonnenblumenkerne recht gut an. „Bei uns im Garten ist allerdings viel mehr los“, erzählt von Rundstedt. „Aber die Vögel müssen die neue Futterstelle ja auch erst einmal entdecken.“

Das wetterfeste Haus aus massivem Holz ist kein normales Vogelhäuschen. Der in Ungarn geborene Düsseldorfer Künstler und Meisterschüler von Herbert Brandl, Levente Szücs, hat es im vergangenen Jahr entworfen. „Das erste Modell hat er für seine Freundin gebaut und mir davon erzählt“, so von Rundstedt. „Ich war so begeistert von der Idee, dass ich auch unbedingt eines haben wollte.“ Also hat die Meerbuscherin sich die Nummer zwei gekauft und nun in „ihrer“ Galerie im Alten Küsterhaus aufgehängt.

In der oberen Etage bietet das Haus einen warm ausgekleideten Unterschlupf oder eine Nistmöglichkeit. „Als Vögelchen würde ich sofort dort einziehen, so gemütlich wie es dort ausschaut“, sagt die Besitzerin. Aber nicht nur ums Wohlfühlen geht es in diesem Vogelhaus. Sondern auch die künstlerischen Sinne werden angeregt: Denn in der unteren Etage, im Eingangsbereich, sind die Vögelchen eingeladen, sich die Miniaturansichten des Künstlers Levente anzuschauen. „Eine Plexiglasverkleidung schützt die winzigen Kunstwerke vor Feuchtigkeit und Schmutz und ermöglicht zudem das Austauschen der einzelnen Werke“, erklärt die Kuratorin. Ihre Idee: Jeweils thematisch angepasst zur aktuellen Ausstellung in der Galerie hängen im Vogelhaus entsprechend kleine Kunstwerke. Von Rundstedt: „Ich werde die künftigen Künstler bitten, auch Mini-Kunst für die Mini-Galerie zu liefern.“

Das Vogelhaus im Garten des Alten Küsterhauses ist rund um die Uhr für alle gefiederten Besucher geöffnet, während die Galerie selbst noch bis mindestens Ende Februar geschlossen bleibt. „Um das bunte Treiben zu beobachten, werden wir gelegentlich Aufnahmen bei Instagram und auf unserer Webseite teilen“, kündigt Isabelle von Rundstedt an.

Falls noch andere Meerbuscher Spaß an einer solchen Vogel-Galerie haben: Der Künstler Levente verkauft die Häuser, jedes ein Unikat. „Ein Teil des Erlöses soll an das Küsterhaus gehen“, freut sich die künstlerische Leiterin.