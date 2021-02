Winter in Meerbusch : Wegen Schnee und Eis: Probleme bei Abfallentsorgung

In Meerbusch sind einige Abfalltonnen stehen geblieben. Dieses Bild ist in Niedersachsen entstanden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Meerbusch Probleme bei der Tonnenleerung: Das Entsorgungsunternehmen Schönmackers konnte am Montag und Dienstag nicht alle Abfalltonnen in Meerbusch leeren. Grund waren Schnee und Eis.

Zunächst wird der Entsorger die am Montag witterungsbedingt nicht geleerten blauen Papiertonnen in Büderich anfahren, für Mittwoch ist die nachträgliche Abfuhr in Strümp, Ilverich, Kierst und Langst vorgesehen. Noch nicht geleerte graue Restmüll-Tonnen kommen dagegen notgedrungen erst am Ende der Woche an die Reihe. Weil die Bio-Abfallmengen derzeit gering sind, hat sich die Firma Schönmackers entschlossen, die stehen gebliebenen braunen Biotonnen nicht nochmals anzufahren.