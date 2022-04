Geschichte in Meerbusch : Wie Hildegunde ihr Erbe rettete

Das spätere Schloss Meer entstand aus dem alten Kloster, dessen Kirche und Kreuzgang bereits verschwunden sind. Foto: RP/Stadtarchiv/Kunze

Meerbusch Im zwölften Jahrhundert schlug Hildegunde von Meer einigen Größen des Reiches mit der Klostergründung ein Schnippchen und machte so das Beste aus ihrer misslichen Lage.

Von Mike Kunze

Für Hildegunde von Meer lief es eigentlich ganz gut. Das elterliche Erbe war geregelt, der Ehemann Lothar von Are war Spross einer erfolgreich aufstrebenden Adelsfamilie; Sohn Dietrich hatte zudem beste Aussichten, einmal ein mächtiger Landesherr im Westen des Reiches zu werden. Zwei im Mittelalter gar nicht so seltene Schicksalsschläge mischten die Karten dann jedoch neu. Mit dem Tod des Ehemannes etwa in 1140 wurde zunächst Dietrich dessen Nachfolger in der großen Grafschaft Are. In Seist (Nierst) und Meer herrschte er aber nur im Namen seiner Mutter, als er 1158, ebenfalls vor der Zeit, vermutlich in Meer oder Kaiserswerth verstarb.

Das änderte die Situation dramatisch: Nun war Hildegunde recht verlassen in einer rauen und vor allem ungünstigen Zeit auf sich gestellt. Die mächtige Grafschaft Are fiel an die Verwandten ihres Gatten zurück, ihre Schwester Elisabeth von Randerath und deren Mann meldeten nun doch Erbansprüche im Namen ihrer Kinder an. Und die Nachbarn witterten mit der geschwächten Herrschaft Morgenluft und streckten ihre Hände nach Hildegundes Besitz aus, der auch ihnen auf dem Weg zur Landesherrschaft nutzen konnte. Der einzige Vorteil war, dass Hildegunde als Witwe ohne männlichen Erben – die beiden überlebenden Kinder waren ins Kloster gegangen – nun erstmals allein über ihren Besitz verfügen konnte und darin nach dem Tod ihres Mannes schon Erfahrungen gesammelt hatte, da der Sohn noch unmündig gewesen war.

Info Namensgeberin Hildegunde von Meer Leben Hildegunde wurde wahrscheinlich im Jahr 1115 als Tochter des Grafen Hermann von Lidtberg geboren und starb 1183 im Kloster Meer. Name Von einem Wald auf ihren Besitzungen, dem Meerer Busch, leitet sich der heutige Stadtname Meerbusch ab.

Allerdings bestand die Gefahr, zwischen die beiden mächtigsten Mühlsteine der Gegend zu geraten. Der Graf von Kleve und sein früherer Lehnsherr, der Erzbischof von Köln, rangelten um das Land Linn. Die Meerer Besitzungen lagen wie Seist teils an dessen Rand und teils im Land Linn, wie etwa die Burg Meer selbst. Für Kleve war Linn die südlichste Besitzung und daher von Bedeutung; für den Erzbischof bedeutete es die fehlende Verbindung zu den nördlichen Besitzungen, die so Gefahr liefen, verloren zu gehen.

Doch Hildegunde erwies sich in der Auseinandersetzung um Land und Macht als ebenbürtige Gegnerin aller Rivalen, ja vielleicht sogar als die Überlegene, der es gelang, aus ihrer Lage das denkbar Beste zu machen. Offenbar nach reiflicher Abwägung machte sie sich 1164 als Pilgerin auf den Weg nach Italien. Wer sich am Land eines Pilgers vergriff, dem drohte der päpstliche Bann, was damals eine fürchterliche Drohung war, die zwar nicht immer, aber doch meist wirkte – so auch in diesem Fall. Rom war nicht von Ungefähr Hildegundes Ziel, musste sie doch auf dem Weg auf Rainald von Dassel treffen. Der streitbare Kirchenfürst war nicht nur als Kölner Erzbischof ihr Herr, dessen Schutz sie einfordern konnte, sondern auch der mächtige Mann am Rhein, den sie entschieden hatte, zu ihrem Verbündeten zu machen. So konnte Rainald von Dassel zwar nicht mehr hoffen, die unmittelbare Herrschaft über Hildegundes Güter zu erringen, aber immerhin die mittelbare, was ihm genügen könnte, im Streit um Linn die Oberhand zu gewinnen.

Hildegundes Coup: Sie gelobte, ihren Herrschaftsbereich zur Ausstattung eines Klosters zu machen, das sie dem heiligen Petrus, also dem Kölner Dompatron schenken wollte. Dessen weltlicher Vertreter Rainald versprach im Gegenzug, Hildegunde als dessen Oberhaupt einzusetzen, womit sie auch weiterhin zeitlebens über ihren Besitz und ihre Herrschaft in Nierst (Seist) verfügen konnte. Außerdem konnte sie ihm wertvolle Reliquien, die er bei seinem Eroberungszug für Kaiser Friedrich Barbarossa in Oberitalien erbeutet hatte, abschwatzen, die ihrer neuen Kirche Zulauf und damit Einkünfte bescheren würden.

Unterstützung gab es von den Grafen von Are, auf deren Gründung das Kloster Steinfeld in der Eifel zurückgeht, dem Meer als Tochterkloster unterstellt war und das sie mit Geistlichen für Verwaltung und Gottesdienst versorgten. Die Schwester wurde mit Liedberg und anderen entfernteren Besitzungen abgefunden, weil sie nun offiziell auf alle weiteren Ansprüche ihrer Familie verzichtete, und spätestens jetzt musste sich auch der Graf von Kleve geschlagen geben.

In der Folge konnten die Kölner Kirchenfürsten ihre Position im Land Linn soweit ausbauen, dass es schließlich 1392 endgültig Teil des Erzstiftes wurde. Hildegundes Nachfolgerin wurde ihre Tochter Hedwig, die Letzte ihrer Sippe. Die Grablege und das Andenken der Familie blieben allerdings noch lange und zum Teil bis heute erhalten. Die Herrschaft Nierst blieb bis zum Ende des Alten Reiches eine Herrschaft mit eigener Hochgerichtsbarkeit und einer Sonderstellung innerhalb des Kurfürstentums Köln. Das Nachsehen hatten dagegen die Grafen von Kleve, deren Hoffnungen sich nicht erfüllt hatten.