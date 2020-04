Lank-Latum : Online-Kursus für selbstbewusste Kinder

Nicole Gollan mit Löwe und Maus, die bei dem Kursus zur Selbstbehauptung zum Einsatz kommen. Foto: Nicole Gollan

Lank-Latum Das Angebot von Nicole Gollan wendet sich an Familien mit Kindern zwischen fünf und acht Jahren. Auf spielerische Weise lernen die Mädchen und Jungen, sich selbstsicher zu behaupten.

(stz) Viele Kinder, die sonst Kita und die ersten beiden Klassen der Grundschulen besuchen, fehlt zurzeit der Austausch und Anregungen. „Normalerweise besuchen die Vorschulkinder in dieser Zeit Polizei, Feuerwehr und den Zoo. All das entfällt nun und das ist schade“, sagt Nicole Gollan-Gesierich. Sie selbst besucht sonst die Vorschulkinder in den Kindergärten mit ihrem Selbstbehauptungs-Kurs „Großer Löwe - Starke Maus“. Weil dies wegen des Coronavirus zurzeit nicht möglich ist, bietet sie nun den Kurs in einer Online-Version an.

Gollan, die in ihrer Praxis in Lank als Kinder-, Jugend- und Familiencoach praktiziert, möchte den Kindern vermitteln, dass es neben der körperlichen Stärke auch eine Stärke von Kopf und Herz gibt. „Um Kinder mit Selbstsicherheit und einer großen Portion Selbstvertrauen auszustatten, ist es hilfreich, ihnen Werkzeuge zum Erlernen dieser Fähigkeiten an die Hand zu geben“, sagt sie. Der Kursus geht über sechs Einheiten, zwei davon mit jeweils zwei Stunden zum Auftakt und zum Abschluss wendet sich an die Eltern. „Es ist wichtig, dass die Eltern erfahren, wie sie das Gelernte im Alltag anwenden und weiterführen können, um ihre Kinder zu unterstützen“, erklärt Gollan. Drei Einheiten mit jeweils 90 Minuten sind den Kindern gewidmet, bei einer Sitzung sind Eltern und Kinder gemeinsam beim Kurs. Dieser beschäftigt sich mit den Themen „Stark sein“, „Gefühle“ und „Grenzen setzen“. Jedes Kind füllt in diesem Kurs seine eigene Schatzkiste, die im Anschluss an den Kurs nicht nur als Erinnerung ihren Platz findet, sondern auch hilfreiche Unterstützung für die Familie bietet.