Ausbildung in Viersen : Wie die angehenden Pfleger lernen

Fast alle Schüler im Blick beim Fernunterricht via Videoschalte: Schulleiterin Annette Wienen-Beigel bringt den Neulingen per Computer das Wichtigste zur Hygiene bei. Foto: Martin Röse

Viersen Sie werden gebraucht, dürfen aber gerade in Viersen die Schule nicht besuchen. Wie der Unterricht für die angehenden Pflegefachkräfte aus dem Kreis und Mönchengladbach in der Corona-Krise trotzdem klappt.

Wo sonst das Hintergrundrauschen emsiger Schüler zu hören ist, herrscht Stille im Klassenzimmer. Leise surrt der Lüfter des Computers von Annette Wienen-Beigel. Sie ist allein im Raum. Die 54-Jährige unterrichtet in der Pflegeschule VfA auf dem früheren Feldmühle-Gelände an der Gladbacher Straße in Viersen angehende Pflegefachkräfte, per Videoschalte.

Es ist ein bisschen die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Die gerade in der Corona-Krise dringend benötigten angehenden Pflegekräfte dürfen ihre Schule nicht besuchen – wegen Corona. In der Pflegeschule an der Gladbacher Straße haben sie versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Statt einem achteinhalbwöchigen Grundlagen-Kursus wurde umgeschichtet. „Wir vermitteln jetzt zunächst innerhalb von zehn Tagen das Wichtigste zur Hygiene, danach geht’s für unsere Schüler vier Wochen lang in die Einrichtungen“, erklärt Wienen-Beigel, die die Schule leitet.