Städtepartnerschaft Meerbusch-Fouesnant : Städtepartnerschaft in Krisenzeiten

Meerbusch Die Jumelage zwischen Meerbusch und Fouesnant besteht seit über 50 Jahren. Wegen der Corona-Krise fallen alle demnächst geplanten gemeinsamen Veranstaltungen aus. Die Freunde halten derzeit über digitale Kanäle Kontakt.

Gemeinsam gefeiert wurde noch vor wenigen Monaten der Jahreswechsel in Meerbusch anlässlich des Starts in das Jubiläumsjahr – offiziell am Silvesterabend und am ersten Tag des Jahres 2020 im privaten Rahmen mit 70 Personen bei Gabi Pricken, der Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Meerbusch-Fouesnant. „Damals dachten wir weder an Barrieren noch an Abstand – ganz im Gegenteil“, beschreibt Eric Ligen die freundschaftlich-ausgelassene Stimmung. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Partnerstadt hat der Komitee-Vorsitzende in Fouesnant über die Sozialen Netzwerke einen „Brief an die Freunde der Partnerschaft“ veröffentlicht und darin auch angesprochen, auf was die Städtefreunde jetzt verzichten müssen: „In Frankreich wie in Deutschland zwingt uns Covid-19 nun dazu, für lange Wochen eingesperrt zu sein – weit weg von unseren Verwandten und Freunden.“ Jetzt bedauern vor allem Gabi Pricken und Eric Ligen, dass die geplanten Aktivitäten zwischen den genau 1057 Kilometer voneinander entfernt liegenden Städten vorerst auf Eis liegen.