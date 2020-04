Mitmachen und gewinnen : Malwettbewerb für den Umweltkalender 2021 beginnt

Bei den Umweltfachleuten der Stadtverwaltung Meerbusch laufen die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des Umweltkalenders. Trotz aller Unwägbarkeiten, die den Schul- und Kindergartenbetrieb derzeit wegen Corona beeinträchtigen, hoffen die Organisatoren, dass sich viele Kinder und Jugendliche am Malwettbewerb beteiligen.

Teilnehmen können alle Schüler aus dem Stadtgebiet, aber auch Kindergartenkinder. Ausdrücklich zum Mitmachen aufgefordert sind auch die Jugendlichen der weiterführenden Schulen. Mit einer guten Idee und Kreativität sollen die Schüler Themen wie Klima- und Insektenschutz, Wind- und Sonnenkraft, Bus und Bahn, Abfallvermeidung, Nachhaltigkeit oder auch Tipps für umweltgerechtes Verhalten auf ihre Art umsetzen. Unverändert bleiben die Wettbewerbsregeln: Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Die Bilder müssen im Querformat eingereicht werden, sollten nicht kleiner als DIN A 5 und nicht größer als DIN A 3 sein. Auf der Rückseite sollten mit Bleistift Name, Anschrift, Alter, Schule und Klasse angegeben sein. Aus allen Einsendungen werden 13 Bilder für den Umweltkalender 2021 ausgewählt und prämiert. Für viele weitere Bilder aus der Vorauswahl gibt es ebenso Preise. Der Öko-Markt fällt in diesem Sommer bekanntlich aus, ein angemessener Rahmen zur Auszeichnung der Preisträger wird von den Organisatoren derzeit noch gesucht. Gemalt werden kann in diesem Jahr in aller Ruhe: Die Einsendungen müssen bis spätestens 4. September bei der Stabsstelle Umwelt im Technischen Dezernat an der Wittenberger Straße 21 in Lank-Latum vorliegen.