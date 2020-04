Helden des Alltags : Zwei Frauen mit Herz auf großer Tour

Helga Schachtschneider (l.) und Ulrike Inderfurth liefern samstags die gespendeten Lebensmittel in Osterath, Strümp und Lank aus. Die Tafel Meerbusch bietet den zusätzlichen Lieferdienst in der Corona-Krise an. RP-Foto: Hans Jürgen Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Osterath Wegen der Corona-Pandemie hat die Tafel einen Lieferdienst eingerichtet. Ulrike Inderfurth und Helga Schachtschneider machen den Job zusätzlich zu ihren anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Donnerstag ist Packtag. Aber nur ausnahmsweise, weil der 1. Mai ein Feiertag ist. Helga Schachtschneider und Ulrike Inderfurth hieven die fertig befüllten Taschen in den Kofferraum. Rund 15 Kilo wiegt eine einzige. Der Inhalt: Mehl, Milch, Marmelade, Konserven, Nudeln und Süßigkeiten. Das Beladen geht ganz schön in die Knochen, stöhnt Helga Schachtschneider. „Aber es ersetzt den Besuch im Fitnessstudio“, sagt Ulrike Inderfurth und lacht.

Seit es die Tafel vom Verein „Meerbusch hilft“ gibt, also seit rund drei Jahren, engagieren sich die beiden Rentnerinnen einmal in der Woche ehrenamtlich mehrere Stunden bei der Lebensmittelausgabe. Die Osteratherin Ulrike Inderfurth hilft außerdem beim Brückenprojekt mit, wo sie Flüchtlingskinder unterstützt. Helga Schachtschneider aus Langst-Kierst macht zusätzlich den Besuchsdienst im Lanker Elisabeth Hospital, organisiert wöchentlich ein Frühstücksbuffet im Malteserstift St. Stephanus in Lank und ist in der evangelischen Kirchengemeinde Strümp aktiv.