Serviceangebot in Meerbusch : Bibliothek mit Onleihe-Sprechstunde

Die Zahl der digitalen Medien im Bestand der Meerbuscher Büchereien wird stetig größer. Um diese auch Nutzern ohne technisches Wissen zugänglich zu machen, gibt es in der Büdericher Zweigstelle eine regelmäßige Sprechstunde.

Bibliotheken sind schon seit längerer Zeit einem Wandel unterzogen. Die Zahl der Ausleihen sinkt, das heißt aber nicht, dass weniger Menschen die Stadtbibliothek in Büderich besuchen. „Bibliotheken werden jetzt eher zu Orten, in denen man sich treffen und beispielsweise zusammen für das Abitur lernen kann. Manche Menschen suchen auch einfach einen ruhigen Platz zum Arbeiten“, erzählt Heike Gennermann, Leiterin der Meerbuscher Bibliothek. Zur neuen Entwicklung gehört auch der Trend, Medien digital zu konsumieren. Daher startete 2014 auch die Onleihe Meerbusch, bei der E-Books, E-Audios, E-Videos, E-Paper und E-Magazines online ausgeliehen werden können.

Nicht für jeden ist der Umgang mit den digitalen Medien oder auch den zugehörigen Geräten selbstverständlich, daher gibt es seit vier Jahren monatlich eine gut angenommene Sprechstunde, in der die Experten der Stadtbibliothek und der ehrenamtliche Helfer Hans-Jürgen Pott alle Fragen beantworten. „Ich habe Spaß daran, anderen etwas näher zu bringen, was mir selbst gut gefällt. Es ist schön, anderen zu zeigen, wie man die Technik überwindet und Bücher in digitaler Form liest“, meint Pott. „Es gibt auch einige Wiederholungstäter. Die kommen, wenn sie ein neues Gerät oder eine neue Software haben oder wenn Probleme auftreten.“ Auf die meisten Fragen hat das Team eine Antwort. „Aber manchmal kommen auch kniffelige Fragen, da müssen wir uns selber erst einmal durcharbeiten. Wir wissen auch nicht alles“, gibt Expertin Angela Mingers zu.

Anmeldung Die Teilnehmerzahl ist auf fünf begrenzt, daher bittet die Stadtbibliothek um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 02132 916448 oder per E-Mail an stadtbibliothek@meerbusch.de.

Zeiten Die kostenlose Onleihe-Sprechstunde findet einmal im Monat statt. Die nächsten Termine sind am 19. Februar, 11. März, 22. April und am 20. Mai jeweils ab 15.00 Uhr. Die Adresse ist Dr.-Franz-Schütz-Platz 5 in Büderich.

Kinderbetreuung in Meerbusch : Zwei neue Kitas in Osterath

„Ich möchte demnächst eine Wolga-Reise machen“, erzählt Annemarie Raser. „Auf so einer Reise ist ein Reader sehr praktisch, da er nicht viel wiegt. Und über das WLAN kann ich mir von überall aus schnell was ausleihen, wie zum Beispiel die passenden Sachbücher zu den Orten, die ich besuche. Und die Nutzung scheint wirklich einfach zu sein.“ Zu Hause liest die Strümperin aber doch lieber in „richtigen“ Bücher. „Ich liebe das Gefühl, sie in der Hand zu haben.“ So empfindet es auch Gudrun Pelzer, der es heute weder um E-Books noch um den Reader geht. „Ich möchte mir zeigen lassen, wie man mit dem Handy Hörbücher ausleihen kann. Mit denen kann ich so gut einschlafen“, sagt sie begeistert.