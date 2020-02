Politik diskutiert am Mittwoch über Antragsverfahren : Konverter-Stellungnahme: Stadt bleibt bei ihrem Veto

Der Konverter steht auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Stadt hat eine Stellungnahme vorbereitet, die von den Politikern beschlossen werden soll.

Bis zum kommenden Montag, 10. Februar, muss die Stadt Meerbusch ihre Stellungnahme zum geplanten Konverter in Osterath abgeben. Darum steht der Punkt noch einmal auf der Tagesordnung, wenn sich am morgigen Mittwoch der Haupt- und Finanzausschuss um 17 Uhr zu seiner Sitzung im Erwin-Heerich-Haus in Bovert trifft.

In dieser achtseitigen, eng-beschriebenen Stellungnahme listen Stadt und die beratenden Juristen noch einmal alle Gründe auf, warum der Konverter beziehungsweise die Hochspannungsleitung Osterath-Philippsburg mit ihrem Abschnitt C nicht nach Meerbusch kommen sollte. Vor allem, weil es keine Vorab-Untersuchungen des Standorts gegeben habe, weil nie ergebnisoffen geprüft worden sei und weil es so, wie jetzt geplant, auf keinen Fall eine „raumverträgliche Lösung“ gebe, so Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Sie erinnert daran, dass sie bereits vor sieben Jahren Verfassungsbeschwerde gegen den Konverter eingelegt hat. Darüber sei aber bislang noch nicht entschieden worden. Und das, obwohl die Stadt immer wieder ihre Beschwerde aktualisiert habe.