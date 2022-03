Kriminalität in Meerbusch : Trickdiebin stiehlt Senior Luxus-Armbanduhr

In Büderich wurde ein 74-Jähriger Opfer einer Trickdiebin. Foto: dpa/Friso Gentsch

Büderich Eine unbekannte Frau hat am Freitagnachmittag in Büderich einem älteren Mann dessen hochwertige Armbanduhr entwendet. Sie verwickelte ihn in ein Gespräch und gab vor, ihm das Handgelenk massieren zu wollen.

Büderich (RP) Bereits am Freitag, 11. März, ist ein 74-Jähriger in Büderich Opfer einer Trickdiebin geworden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Demnach entwendete eine unbekannte Frau am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Kantstraße die hochwertige Armbanduhr des Seniors. Sie verwickelte den Mann in ein Gespräch und griff ihm unter dem Vorwand, ihm eine Massage geben zu wollen, ans Handgelenk. Dabei zog die Frau ihrem Opfer unbemerkt die Uhr ab. Die Diebin soll 30 bis 35 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß sein. Sie trug unauffällige, seriöse Kleidung, nannte sich selbst „Monika" und sprach Deutsch und Englisch mit Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/.

Die Polizei rät: