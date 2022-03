Kriminalität in Meerbusch : Zwei Einbrüche am Sonntag in Büderich

Büderich Bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung am Dülsweg entwendeten die unbekannten Täter eine Uhr. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Büderich (RP) Am Sonntag, 13. März zwischen zwei Uhr morgens und 13 Uhr mittags, kam es am Badener Weg in Büderich zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte hatten das Fenster einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und die Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Angaben zum Diebesgut lagen am Montag noch nicht vor, so eine Polizeisprecherin. Ebenfalls am Sonntag, 13. März, zwischen 16 und 22.30 Uhr, hebelten Unbekannte am Dülsweg in Büderich die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Bei der Tat entwendeten die Einbrecher eine Uhr. Vermutlich ereignete sich die Tat gegen 20 Uhr: Ein Nachbar hatte zu diesem Zeitpunkt Licht in der Wohnung bemerkt.