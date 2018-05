Meerbusch: FCB und SSV im Abstiegskampf

Meerbusch Bezirksliga Sowohl den Büderichern als auch den Strümpern fehlt am vorletzten Spieltag der Saison nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt.

Alles deutet darauf hin, dass der FC Büderich auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga vertreten sein wird. Die Mannschaft hat in der Staffel 1 vor den letzten beiden Spieltagen der aktuellen Saison fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Am Sonntag (15.30 Uhr, Fritz-Rennefeld-Weg) tritt sie bei der SG Unterrath an und kann im Erfolgsfall den Klassenerhalt feiern. Von Trainer Dirk Schneider und seiner Mannschaft würde eine Riesenlast abfallen.