Heimatkreis Lank: Anekdoten aus der Ortsgeschichte

Meerbusch Wo immer möglich, arbeiten Malteserstift St. Stephanus und Heimatkreis Lank zusammen.

Eine nahezu 30-köpfige Gruppe der Bewohner des Lanker Malteserstifts machte bei strahlendem Sonnenschein eine Wanderung durch den alten Lanker Ortskern. Heimatkreis- Geschäftsführer Franz-Josef Jürgens führte die Gruppe und erläutere an markanten Punkten und historischen Gebäuden die Zusammenhänge. Wo es angebracht war, unterhielt er die Gruppe auch mit Anekdoten aus der Ortsgeschichte. So ging es vorbei am Wasserturm, dem Theater Forum Wasserturm, dem alten Bürgermeisteramt, dem "Güldenen Krütz" und den vielen Denkmalen rund um den Alten Markt. Der beliebte, vom Künstler Michael Franke geschaffene Dorfbrunnen erfuhr ganz besonderes Interesse. Die den Brunnenfiguren zugeordneten plattdeutschen Sprüche: "Lankter Buure", "Lotumer Suure", "Wejter die luure" und "Vrollet die knuure", musste Jürgens den Teilnehmern ganz genau erläutern. Zum Abschluss wurde der Kirchplatz an Stephanus aufgesucht und die Grundrisse der offen gelegten Vorgängerkirchen erläutert.