Meerbusch: TSV II plant die Nichtabstiegsfeier

Meerbusch Die Meerbuscher können am Sonntag durch einen Sieg im Heimspiel über den Tabellennachbarn ASV Mettmann den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Die Gäste brauchen unbedingt einen Sieg, um noch Chancen zu haben.

Eine Woche später, am letzten Spieltag der Saison, hängen die Trauben in der Partie beim Tabellendritten SC Velbert eine ganze Ecke höher. Nicht, dass Daniel Klinger seinen Schützlingen einen Erfolg in Velbert nicht zutraut. Aber es sei doch viel schöner auf eigenem Platz alles klarzumachen. "Dann hätten wir im Anschluss allen Grund, mit unseren Fans zu feiern", sagt der Coach.

Die bereits als Meister und Aufsteiger in die Oberliga feststehende Erste des TSV Meerbusch reist am Sonntag (15 Uhr, Heidelberger Straße 75) zum Tabellenachten MSV Düsseldorf, für den es ebenfalls nur noch um die Ehre geht. "Wir wollen auch in den letzten beiden Partien der Rückrunde ungeschlagen bleiben", sagt Teammanager Horst Riege. Die einzige Saisonniederlage hatten die Meerbuscher in der Hinrunde beim 2:3 in Kapellen kassiert. "Das wird für uns noch einmal eine Herausforderung bei einem unangenehmen Gegner und bei der zu erwartenden großen Hitze am Sonntag." Bis auf Kapitän Sammy Purisevic, der am Oberschenkel verletzt ist, sind alle Spieler dabei.