Circus Traber : Clown „Spaghetti“ bringt alle zum Lachen

Circus Traber gastiert ab 3. April in Osterath. Mit dabei ist der Clown „Spaghetti“. Der ist trotz seiner erst 14 Jahre schon ein Vollprofi.

Um 17 Uhr am 3. April ist große Premiere auf dem Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz in Osterath. Nach vier Monaten im Winterquartier an der Broicherseite ist das Lampenfieber bei den Künstlern des Circus Traber groß. Neben Artisten und Jongleuren zeigt dann auch der Clown „Spaghetti“ sein neues Programm. Der Spaßmacher ist erst 14 Jahre alt, aber schon ein Vollprofi, der seit fast zehn Jahren in der Manege seine Kunststücke zeigt und am Schlagzeug für Tempo sorgt. Erst zusammen mit seinem Vater, inzwischen alleine. „Ich agiere meistens pantomimisch und versuche, das Publikum einzubeziehen“, erzählt Jamie Traber. Dazu gehört schon eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, die sich der kleine Clown antrainiert hat. Unbefangen turnt er durch die Manege und bringt die Menschen mit kuriosen Ideen und Slapstick zum Lachen. Improvisation ist dabei Trumpf. Um das Interview geben zu können, schwänzt er kurz die Schule für Zirkuskinder, die den Circus Traber das ganze Jahr über begleitet. Sein Spitzname komme daher, dass er früher so gerne Spaghetti gegessen hätte, erzählt er verschmitzt. Er ist ein Mitglied der zwölfköpfigen Artistengruppe, die sich ausschließlich aus der Großfamilie Traber in siebter Generation zusammensetzt. So zeigt Ron Traber Akrobatik auf dem Rollbrett oder turnt Remo Traber am Schwungtrapez.