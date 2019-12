BürgerStiftung „Wir für Meerbusch“ : „In Meerbusch wird gezaubert“

Klaus Lüpertz verzauberte die Kindergartenkinder in Lank. Der 53-Jährige trat als „Gaukler Gaudius“ auf, organisiert wurde die Veranstaltung von der BürgerStiftung Meerbusch. Foto: RP/Daniel Käsler/Fotograf

Der Zauberer Klaus Lüpertz trat am Dienstagmorgen im Forum Wasserturm in Lank auf. Als „Gaukler Gaudius“ begeisterte er die Kindergartenkinder.

Klaus Lüpertz steht auf der Bühne im Forum Wasserturm in Lank und fragt die Kindergartenkinder, welche Zaubersprüche sie kennen – und welcher Zauberspruch der für seine Vormittagsshow sein soll. „Abrakadabra“, „Hokuspokus“ schallt es ihm entgegen. Alles falsch, sagt Lüpertz, der Zauberspruch für seinen Auftritt ist „In Meerbusch wird gezaubert“. Das ist auch das Motto für Lüpertz und die fünf- bis sechsjährigen Kinder, die am Dienstagmorgen in das Forum Wasserturm gekommen sind.