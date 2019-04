stups-Kinderzentrum Krefeld : Gaukler Gaudius verzaubert stups-Kinder

Königshof Eine unbeschwerte Stunde des Lachens und Staunens hat der Fischelner Mentalist und Zauberkünstler Klaus Lüpertz den Kindern des stups-Kinderzentrums geschenkt. Am Montag trat er als „Gaukler Gaudius“ vor rund 50 Kindern und Mitarbeitern der Einrichtung auf — ein überaus vergnüglicher Start in die Woche für Jung und Alt.

Dass Lüpertz dem stups-Kinderzentrum einen Auftritt schenkte, hat einen traurigen Anlass: „Die Geschichte von dem kleinen Jungen Julen, der vor einigen Monaten in Spanien in einen Brunnenschacht gefallen ist, hat mich sehr bewegt“, erzählt der Haupterwerbs-Zauberer, der selber Vater von zwei Kindern ist. „Das lässt einen nicht kalt und ich dachte, dass es schön wäre, ein bisschen Licht in die Stadt zu tragen“, formuliert er. Über seine Facebook-Seite bat er um Vorschläge, in welcher Einrichtung er als Geschenk an die Kinder auftreten könnte. „Das stups wurde nicht nur am häufigsten genannt, meine Facebook-Freunde habe in ihren Antworten auch sehr ausführlich begründet, warum das stups so eine wichtige und wertvolle Einrichtung ist.“ Im stups gibt es ein Kinder- und Jugendhospiz für schwerkranke und behinderte Kinder, eine inklusive Großtagespflege, sowie Kindertagesstätte und einen ambulanten Kinderkrankenpflegedienst.