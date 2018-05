Lokalsport: Akkaynaks Pech vom Punkt kostet U 19 den Pokal

Leverkusen Bayers Fußball-A-Junioren haben das Pokalendspiel des Fußballverbandes Mittelrhein gegen den klassentieferen Gegner Viktoria Köln vor 570 Zuschauern auf dramatische Art verloren: 5:6 nach Elfmeterschießen stand letztlich auf der Anzeigetafel, zur Halbzeit hatte es 0:0, nach 90 und 120 Minuten 1:1 gestanden.

Der Torhüter hatte schon in der 90. Minute gegen Yalcin stark gehalten, Stappmann hätte in der 94. Minute auch noch für den Sieg sorgen können, rutschte aber bei einer scharfen Hereingabe am langen Pfosten knapp vorbei. So blieb es beim 1:1, weil die Kölner in der 70. Minute eine Unachtsamkeit bei einem Standard eiskalt bestraften und Bukusu in der 85. Minute den Ausgleich per Kopf besorgt hatte. Stappmanns vermeintlichen Ausgleichstreffer in der 78. Minute nahm der Unparteiische nach Rücksprache mit dem Assistenten zurück, was die Werkself aber nicht aus der Bahn brachte.