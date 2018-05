Lokalsport: Doppeltes Heimspiel beim RTHC

Leverkusen Die 2. Hockey-Bundesliga der Damen ist bereits auf der Zielgeraden. Vier Spieltage sind noch zu absolvieren, ehe die Sommerpause auf dem Programm steht. Damit das "Abenteuer Bundesliga" für die Hockeyspielerinnen des RTHC Leverkusen nicht nur ein kurzes Vergnügen wird, muss der Aufsteiger bis Mitte Juni kräftig punkten.

Nach den Damen müssen morgen am Kurtekotten auch die Herren des RTHC ran. Ab 16.30 Uhr ist in der Oberliga die zweite Mannschaft des Bonner THV zu Gast. Der RTHC ist Tabellenführer und will das auch am Saisonende sein. Trainer Sebastian Bieding warnt aber vor großer Euphorie: "Noch haben wir nichts erreicht. Wir haben eine sehr gute Hinserie gespielt. Die Aufgabe ist, das in der Rückrunde zu bestätigen."