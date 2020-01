Bauarbeiten in Rheindorf : Sanierung an der Elbestraße verzögert sich

Die derzeitige schwierige Situation der Bauwirtschaft macht der Stadt weiterhin zu schaffen. Etliche Bauvorhaben sind ins Stocken geraten, unter anderem die Sanierung der Turnhalle Deichtorstraße direkt neben der Gesamtschule (wir berichteten).

Aber auch bei der Schule selbst – es war 1970 die erste Gesamtschule im Regierungsbezirk Köln – geraten die Arbeiten in Verzug. In der Dependance Elbestraße in Rheindorf-Nord, an der die Fünft- und Sechstklässler unterrichtet werden, hat sich „der Bauablauf durch nicht vorhersehbare Schäden an den Grundleitungen, die Insolvenz der Fassadenfirma und Schwierigkeiten bei der Vergabe durch unzureichende Angebote verzögert“, informierte die Stadt jüngst die Politik. Die Gesamtfertigstellung sei für Ende 2020 geplant, hieß es.