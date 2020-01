Zwischenzeugnis für Drittliga-Handballer : Schneider ist die Lebensversicherung des LTV

Maik Schneider (Mitte) ist Leistungsträger in Leichlingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Noch ist es ruhig um die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV, doch am Samstag, 11. Januar, wird es schon wieder ernst für sie: Im Kellerduell mit der TSV GWD Minden II geht es für die Mannschaft von Trainer Lars Hepp im Kampf um den Klassenerhalt um wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten.

Maik Schneider Er ist Lebensversicherung des LTV. Der Linkshänder ist der beste Feldtorschütze der Liga und rettete den Leichlingern damit bereits wichtige Punkte. Besonders wertvoll: Schneider erzielt einfache Tore. Eine Qualität, die dem Team in Summe zu häufig abgeht.

Kris Zulauf Der gute Kumpel von Trainer Hepp wurde überwiegend in der zentralen Defensive eingesetzt. Erledigt seine Arbeit im Mittelblock sehr solide, ist allerdings anfällig für Zeitstrafen.

Maurice Meurer Der talentierte Rückraumspieler kann seine wahren Stärken in Leichlingen bislang nicht zeigen. Im Abschluss war der Rechtshänder häufig überhastet, zudem wirkte er schnell niedergeschlagen, wenn es nicht lief. Zu allem Überfluss fehlte er zuletzt wegen einer Verletzung an der Schulter.

Christoph Gelbke Spielt seine Routine in der Mitte ordentlich aus, kann seine Mitspieler gut in Szene setzen und bei Bedarf auch in Eins-gegen-Eins-Situationen einen Treffer erzwingen. Manchmal aber zu schludrig.