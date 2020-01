Basketball-ProA : Giants sehnen sich nach einem Auswärtssieg

Giants-Coach Hansi Gnad. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Tigers Tübingen haben die Leverkusener Basketballer am Samstagabend (20 Uhr) die nächste Chance. Eine Prognose für das ProA-Duell fällt besonders schwer.

Die Zweitliga-Saison der Giants ähnelt der ihres nächsten Gegners. Auch die Tigers Tübingen präsentieren sich extrem heimstark, unterliegen aber regelmäßig in der Fremde. So sollte der Ausgang des direkten Duells am Samstag (20 Uhr) klar sein: Da die Tübinger in der heimischen Paul-Horn-Arena antreten, sind sie Favorit. In dem ProA-Duell gibt es jedoch einen unbekannten Faktor.

Am 1. Januar trennten sich die Tigers etwas überraschend von Cheftrainer Douglas Bradley. „Der Auftritt und die Entwicklung in den jüngsten Spielen waren für uns nicht zufriedenstellend und gleichzeitig besorgniserregend“, urteilte Geschäftsführer Robert Wintermantel. Co-Trainer Andrew Hipsher übernimmt interimsweise und wird gegen die Giants sein Debüt geben. „Er wird sicher seine eigenen Dinge einbringen, auch wenn er strukturell in den paar Tagen natürlich nicht so viel ändern kann“, sagt Giants-Coach Hansi Gnad.

Die Leverkusener müssen also damit rechnen, überrascht zu werden. „Es ist ohnehin eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die auf allen Positionen gut besetzt ist“, sagt Gnad. Sechs Spieler erzielen etwa zehn Punkte im Schnitt. Topscorer ist Kristopher Ladon Fulwood-Davis mit insgesamt 188 Saisonzählern. Der punktete auch im Hinspiel in der Ostermann-Arena am besten für die Tübinger. Seine 20 Punkte änderten aber nichts am 94:84-Erfolg der Giants. „Es war ein Spiel, das wir über weite Strecken kontrolliert haben“, sagt Gnad.

Abseits der Ostermann-Arena fällt dem Aufsteiger eine solche Leistung bislang schwer. Aufgrund der sieben Heimsiege stehen die Giants mit nur zwei Erfolgen in fremder Halle trotzdem auf dem siebten Platz. Die Panthers Schwenningen haben als Tabellen-13. erst ein Mal auswärts gewonnen. Alle anderen Teams der ProA sind mit Leverkusen in dieser Kategorie mindestens auf einem Level. „Für uns ist der Unterschied derzeit einfach gewaltig“, betont Gnad. „Wir fühlen uns vor heimischer Kulisse deutlich wohler. Alles geht seinen gewohnten Gang. Auch die Optik beim Werfen auf den Korb macht natürlich etwas aus.“

Auch wenn die Ursachen klar sind, wünscht sich Gnad freilich, den Bann zu brechen. Vier Mal in Folge unterlagen die Giants zuletzt deutlich in der Fremde. Leverkusens Drei-Punkte-Spezialist Tim Schönborn betont: „Leider gelingt es uns auswärts nur über einen bestimmten Zeitraum, gut zu spielen. Dort fehlt uns aktuell ein wenig die Konstanz, um auch die gesamten 40 Minuten konzentrierten und vor allem guten Basketball zu spielen. Dies müssen wir umgehend ändern, denn ein Auswärtssieg wäre sehr wichtig für unser Selbstbewusstsein.“

Verzichten müssen die Giants in Tübingen eventuell auf Marian Schick (Zerrung), Colter Lasher ist nach einer leichten Gehirnerschütterung wieder mit dabei. „Wir stehen jetzt vor drei schweren Spielen“, sagt Gnad. „Nachdem wir in Tübingen waren, müssen wir nach Schwenningen. Danach empfangen wir Trier, die sechs Mal in Serie gewonnen haben.“