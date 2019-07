Kita Morsbroicher Straße : Spielgerüst: Schöne Aussicht in 55 Zentimetern Höhe

Schlebusch Erwachsene haben manchmal ganz komische Ideen. Da stellen sie den kleinen Besuchern der Städtischen Kindertagesstätte Morsbroicher Straße ein nagelneues Klettergerüst vor die Nase und bilden sich ein, die Kinder könnten dann 14 Tage bis zur offiziellen Eröffnung warten.

In der Vorwoche war die Wartezeit endlich vorbei und das in Rot und Blau lackierte Spielgerät für Kleinkinder wurde ganz offiziell freigegeben. Und nicht nur U-3 – also mehr als die Hälfte aller 85 Kinder zwischen ein und sechs Jahren – hatten ihre helle Freude daran. Sondern auch die Pänz, die schon älter sind und ebenfalls darauf klettern dürfen. Auf die Frage, was Anouk (4) am besten gefalle, antwortete sie: „Alles!“ Arthur (5) urteilte: „An den Seilen kann man so gut klettern“, während Ben (6) befand: „Von da oben gibt es eine gute Aussicht.“ Mit „da oben“ war die Plattform in 55 Zentimetern Höhe gemeint, die sofort zum begehrten Aussichtspunkt avancierte.