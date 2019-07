Nach mehr als vier Jahren : Elfen kehren auf die internationale Bühne zurück

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV starten am Montag in die Vorbereitung. Kommende Saison spielen sie im EHF-Cup.

Wenn sich Bayers Handballerinnen am Montag in der Sporthochschule Köln treffen, dann ist gute Laune programmiert. Denn inzwischen ist bei den Elfen die ersehnte Zusage aus dem Hauptquartier der EHF in Wien angekommen. Der europäische Dachverband hat dem Leverkusener Antrag auf einen Startplatz im EHF-Cup entsprochen. Damit hatten viele Experten nicht mehr gerechnet, nachdem ein ähnlicher Antrag von Vize-Meister Thüringer HC auf Start in der Champions League abgelehnt worden war. Umso größer ist nun die Freude über die Rückkehr aufs internationale Parkett nach mehr als vier Jahren Pause.