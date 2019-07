Bei Meeting in Ungarn : TSV-Hochspringer Przybylko hadert mit dem Anlauf

Bei Meeting in Ungarn

Leverkusen Der Hochsprung-Europameister aus Leverkusen landete beim Meeting in Ungarn auf dem achten Platz. Für erfreulichere Resultate aus TSV-Sicht sorgten dafür andere.

Nicht alle Athleten des TSV Bayer 04 waren mit ihren Leistungen beim „Istvan Gyulai Memorial“-Meeting im ungarischen Székesfehérvár zufrieden. Allen voran der Leverkusener Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko haderte einmal mehr mit seinem Anlauf und fand nur schwer in den Wettkampf. Am Ende musste sich der 26-Jährige mit 2,18 Metern und dem achten Platz begnügen. Damit landete Przybylko hinter seinem niederländischen Vereinskollegen Douwe Amels (2,21 Meter), der Sechster wurde. Den Wettbewerb gewann der in Köln trainierende Mexikaner Edgar Rivera mit 2,24 Meter.