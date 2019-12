Jugendhaus im Lindenhof : Band „Dream“ – Spende zum 50-Jährigen

Beim Jubiläumskonzert hat die Cover-Band 6000 Euro für das Jugendhaus Lindenhof gesammelt.

Sie betrachten es als Geschenk, dass die Gruppe ein halbes Jahrhundert lang gehalten hat. Denn die meisten Bands, von denen sich gerade in den 1960er/70er Jahren eine ganze Menge gegründeten, sind schon lange von der Bildfläche verschwunden, ihre Mitglieder – oft schon mit Beginn der Studienzeit – in alle Winde zerstreut. Solche Wechsel gab es zwar auch bei der Cover-Band „Dream“, die fünf Schulfreunde 1969 als Beatband gründeten.

In den 1990ern stiegen die Gründungsmitglieder nach und nach aus – bis auf den Gitarristen Manfred Gottschalk, der mit seinem Bruder Matthias Gottschalk (Drums), Paul Brodkorb (Bass) und Chris Stupp (Keyboard) sowohl die Band als auch der Name bis heute lebendig gehalten hat. Nicht immer herrschte Friede, Freude und Einigkeit, verriet Gottschalk im Gespräch. Schließlich sei das Musikmachen ein gruppendynamischer Prozess, bei dem zwangsläufig unterschiedliche Auffassungen aufeinander treffen und wo man sich durchaus mal auf die Nerven gehen kann, wenn man so viele Stunden miteinander verbringt. Aber die Zwistigkeiten wurden so ausgetragen, dass es irgendwie immer weiter lief.