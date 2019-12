Kplus Gruppe : Klinikträger mit neuer Spitze

Leverkusen Andreas Degelmann übernimmt Geschäftsführung bei Kplus Gruppe.

(RP) Andreas Degelmann wird zum 1. Januar als Sprecher der Geschäftsführung gemeinsam mit Geschäftsführer Wolfram Bannenberg die Geschicke der Kplus Gruppe lenken. Damit ist der Betriebswirt zukünftig für die 30 Einrichtungen der Kplus Gruppe in der Region Solingen, Leverkusen, Düsseldorf und im Kreis Mettmann verantwortlich. In Leverkusen betreibt die Kplus Gruppe das Remigius Krankenhaus in Opladen und Das St. Josef Krankenhaus für Altersmedizin in Wiesdorf.