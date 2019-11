Jubiläum : „Dream“ – Band lebt den Traum 50 Jahre

Seltenes Jubiläum: 1969 gegründet, sind die Mitglieder der Leverkusener Cover-Band heute im Seniorenalter – und haben weiter Freude an Musik.

Rund 50 Jahre ist es her, da hatten ein paar Jugendliche aus Leverkusen eine Idee: die Gründung einer Band. Was damals als Verrücktheit anfing, sollte sich als guter Einfall erweisen. Denn die Band gibt es immer noch, sie nennt sich „Dream“, und Manfred Gottschalk ist eines ihrer Mitglieder.

Für den heute 66-Jährigen ging als Teenager ein Traum in Erfüllung, als er der Gruppe beitrat. Fotos verraten: Die Liebe zur Musik ist geblieben, und auch die Frisur hat sich seitdem kaum verändert. Mit langen Haaren und drei-Tage-Bart stand Gottschalk damals auf der Bühne. Für ihn selbst braucht es diese Bilder wohl jedoch gar nicht, der Mann mit einer damals recht großen Gitarre in der Hand kann sich an die ersten Schritte ohnehin gut erinnern.