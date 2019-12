Müllentsorgung : Avea nimmt danebengestellte Pappen künftig nicht mehr mit

Leverkusen Schon aus Gründen des Arbeitsschutzes sei das händische Einladen von Pappe, Karton und Papier nicht möglich, sagt der städtische Entsorger.

Mehr Müll entstehe etwa durch die Kartonagen, in denen online bestellte Ware ins Haus komme. Und: Zusätzlich fällt zu Weihnachten viel Verpackungsmaterial an. „Häufig wird das nach der Bescherung einfach offen an den Fahrbahnrand gelegt – neben die Tonnen“, berichtet die Avea aus der Erfahrung. „Manchmal türmen sich in den Straßenzügen neben den Altpapiertonnen die Kartonstapel.“ Da geriete die Müllabfuhr in Probleme, die bei einer Altpapierrunde ohnehin 1700 Tonnen leeren muss. Zudem verbiete die Berufsgenossenschaft das händische Einladen in die Fahrzeugschütte. Folge: Pappe und Papier neben der Tonne bleiben zurück, quellen bei Regen auf. Ein gutes Recycling sei so kaum möglich. Dabei seien Altpapier und Kartonagen begehrter Rohstoff, der Erlös aus dem Verkauf helfe, „die Abfallgebühren in der Stadt stabil zu halten“.