Weihnachtsgeschenk an die Musikschule : Kurz und gut und leicht zu spielen

Weihnachtsgeschenk an die Musikschule

Geschenk für die Musikschule: Nick Koetzny am Flügel, Dirk Peter Ebel und Shu Li-Hoffmann schauen zu. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Musikschule Leverkusen erhielt ein erfreuliches Vor-Weihnachtsgeschenk: einen fantastischen kleinen Flügel der Familie Ebel.

„Am Tag der offenen Tür hat er das angekündigt“, erzählt Leiter Jürgen Ohrem, der sich damals jedoch nicht zu früh freuen wollte. Denn es komme häufiger vor, dass dem Haus in guter Absicht Instrumente aus Nachlässen angeboten werden. In den meisten Fällen seien sie allerdings nicht brauchbar, berichtete er. Deswegen habe er auch zunächst die neue Fachleiterin Klavier, Shu Li-Hoffmann, die im Sommer die Nachfolge der pensionierten Olga Kaghi angetreten hat, gebeten: „Schau dir das mal an.“ Ihre Antwort kam prompt: „Das ist ein fantastisches Instrument!“ Mit 40 Jahren ist es zwar nicht mehr fabrikneu, aber den ideellen Wert würde Fachmann Enzenauer nach der Generalüberholung genauso hoch ansetzen wie den Ladenpreis für einen neuen Yamaha-Flügel dieser Größe: rund 17.000 Euro.

Die Nachfrage nach Klavierunterricht ist groß, sagt Jürgen Ohrem. Aktuell hat die Einrichtung 286 Klavierschüler. Im Hauptgebäude und in Außenstellen besitzt die Musikschule mehr als 60 Klaviere und nun sieben Flügel.

Die Rechnung für die Arbeit des Klavierstimmers hat der Förderverein der Musikschule übernommen. Zu dem hat die Familie Ebel eine lange Beziehung. Rund um diesen besagten Flügel, zu dessen Kauf übrigens der Pianist Thomas Palm als Sachverständiger geraten hatte, wurden früher Hauskonzerte veranstaltet. Daraus entsprang die Idee, im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich jährliche Benefizkonzerte zu Gunsten des Musikschul-Fördervereins zu veranstalten. Es waren mindestens zehn, erinnerte sich Jürgen Ohrem. Der Eintritt war frei, dafür wurden Spenden erbeten, was immer zu erfreulichen Summen zur Unterstützung der Musikschularbeit führte.

Ohne solche Aktivitäten wäre das Angebot der städtischen Einrichtung um einiges ärmer, das weiß auch Dirk-Peter Ebel. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Flügel zu verkaufen“, versicherte er beim offiziellen Übergabe-Termin. Und daran denkt er auch, wenn er in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt beim Aufsetzen von Testamenten berät. Dann bringt er gerne die Musikschule ins Spiel. „Mindestens ein Flügel steht Ihnen da noch ins Haus, irgendwann“, soviel konnte Ebel dem Leverkusener Musikschulleiter schon verraten.

Zunächst steht der Neuzugang in einem Unterrichtsraum in der Musikschule in Wiesdorf. Aber auf Dauer wird sein Bestimmungsort wohl der kleine Musiksaal sein, wo man den Kurflügel gut als Zweitinstrument nutzen kann. Dort wird allerdings im Augenblick noch renoviert.